La tradizione Xbox è stata rispettata! Anche su Xbox Series X è presente l’easter egg di Master Chief

Come vuole la tradizione del colosso di Redmond, anche la maggiorata delle console next-gen di Microsoft, ovvero Xbox Series X, nasconde un piccolo easter egg al suo interno.

Sulla scheda madre della console infatti, possiamo trovare stampato il casco di Master Chief, l’iconico personaggio per le console Xbox, come dimostrato dalle immagini del tweet riportate in calce alla notizia. Lo stesso discorso si può, al momento, ipotizzare anche per la sorella minore, ovvero Xbox Series S, ma al momento non ci sono immagini che ne dimostrano la presenza.