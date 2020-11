Koei Tecmo Europe svela Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno svelato nuovi dettagli sul gameplay e sui personaggi di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Il 22° capitolo del franchise di Atelier arriverà in tutta Europa il 29 gennaio 2021 per Nintendo Switch, PC Windows tramite Steam, PlayStation 4 e in digitale su PlayStation 5. L’emozionante JRPG segue Ryza e i suoi amici mentre intraprendono una nuovissima ricerca per scoprire i segreti delle antiche rovine e la verità dietro le leggende perdute all’interno della Royal Capital.

Insieme a Ryza nella sua avventura c’è l’adorabile ed enigmatica creatura conosciuta come Fi. Ryza e Fi diventano sempre più vicini durante il loro viaggio: il legame tra i due che aumenta man mano che iniziano a vivere insieme. Mentre Fi continua a crescere, Ryza si rende conto che la creatura possiede un potere misterioso. Ryza alla fine porta Fi ad esplorare le antiche rovine, e quando Fi decide di voler andare ancora più profondità nell’oscurità sconosciuta, il gruppo scopre un cristallo luminoso che sembra avere un significato più profondo per la nuova creatura amica di Ryza.

Durante l’esplorazione delle rovine, Ryza e Fi incontrano Empel e Lila, amici di Ryza nelle sue precedenti avventure. Infatti, Empel è colui che ha insegnato l’alchimia a Ryza, mentre Lila rimane una delle donne guerriere più feroci del paese. I due continuano la loro ricerca di “qualcosa” di speciale tra le rovine. La loro ricerca potrebbe anche aiutare Ryza e Fi a scoprire i segreti delle leggende perdute?

Oltre ai nuovi dettagli sul gameplay e personaggi, KOEI TECMO Europe ha anche annunciato le prime informazioni relative alle edizioni Digital Deluxe e Ultimate del titolo, che saranno rese disponibili digitalmente per Nintendo Switch, PC Windows tramite Steam, PlayStation 4 e PlayStation 5. La Digital Deluxe Edition di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy include il gioco base insieme a costumi aggiuntivi e luoghi di ritrovo, tra cui il Kurken Island Gathering Tour, Another Style Costume Set, il Summer Memories Costume Set, l’Helpful Items Set e l’All You Need! Gem Pack. L’Ultimate Edition di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy include tutto ciò che è contenuto nella Digital Deluxe Edition insieme all’Atelier Ryza 2: Season Pass e allo speciale bonus del Season Pass: il costume Mysterious Book Alchemist per Ryza.

Sono stati anche svelati i dettagli del primo Season Pass, inclusi 12 pacchetti DLC in arrivo che saranno disponibili a un prezzo inferiore se acquistati come Season Pass rispetto a quelli acquistati singolarmente. Il DLC in arrivo include nuovi costumi da bagno, pacchetti di espansione di ricette, l’area aggiuntiva del Castello di Keldorah, l’area ad alta difficoltà di Flame Sun Island e il Gust Extra BGM Pack.

Per coloro che preferiscono le copie fisiche, una deliziosa Limited Edition di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è disponibile, in esclusiva tramite il KOEI TECMO Europe Online Store. Questa versione must-have del gioco contiene un art book, un poster di stoffa deluxe, un mini ciondolo acrilico, cartelle trasparenti giapponesi per documenti e un costume DLC esclusivo, il tutto confezionato in una bellissima scatola da collezione. I giocatori che effettuano il pre-order di questa versione tramite il KOEI TECMO Europe Online Store riceveranno anche il “Beware of Puni!” e la t-shirt “Blue Puni Costume” per Ryza scaricabile nel gioco!

I giocatori che acquistano qualsiasi versione del gioco, fisica o digitale, durante le prime due settimane dal lancio riceveranno un bonus per l’acquisto anticipato: il Summer Fashion Costume Set. Inoltre, coloro che hanno salvato i dati di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout potranno sbloccare il Classic Costume Set, inclusi gli abiti per Ryza e le sue amiche dal titolo precedente.