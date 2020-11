WRC 9 da oggi disponibile sulle console di nuova generazione

Grazie al lavoro e all’esperienza dello studio di sviluppo francese KT Racing, WRC 9 ha conquistato gli appassionati di sim-racing in tutto il mondo. Acclamato dalla critica per la qualità della sua modalità carriera, la ricchezza dei suoi contenuti e il gameplay, WRC 9 è diventato un riferimento chiave del genere. La saga ufficiale dei videogiochi del FIA World Rally Championship compie oggi un nuovo passo avanti con l’uscita di WRC 9 su console next-gen.

Fornendo agli appassionati di rally tutti i contenuti ufficiali del Campionato e i molteplici miglioramenti, WRC 9 sarà ora giocabile a 4K 60FPS per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. Su PlayStation 5, KT Racing utilizza le nuove caratteristiche tattili del controller DualSense per fornire un feedback più realistico.

Nel caso invece della versione per Xbox Series X|S, grazie alla Smart Delivery, i giocatori già in possesso di WRC 9 per Xbox One possono ora accedere direttamente alle versioni Xbox Series X|S del gioco, e quindi beneficiare di una nuovissima esperienza in 4K 60FPS.

La versione next-gen di WRC 9 include anche l’aggiornamento di ottobre con sei nuove tappe del Rally di Finlandia, un driver WRC aggiuntivo e una nuovissima modalità Photo.

Con WRC 9, gli appassionati sviluppatori dello studio francese KT Racing hanno fatto di tutto per soddisfare ancora una volta le grandi aspettative dei fan del rally alla ricerca di sfide più difficili e di un maggiore realismo. Con una modalità Career potenziata e molti miglioramenti tecnici, i giocatori sono spinti direttamente nel cuore della stagione 2020 del FIA World Rally Championship con molti highlights.