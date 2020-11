Farming Simulator 19 Premium Edition è disponibile da oggi

GIANTS Software e Focus Home Interactive hanno annunciato la disponibilità di Alpine Farming Expansion, inclusa in Farming Simulator 19 Premium Edition, caratterizzata da una serie di ambienti montuosi con veicoli ed equipaggiamenti completamente nuovi.

Nel mettere a disposizione la maggior parte delle attività agricole esistenti, la Premium Edition contiene il gioco base top di vendite, Farming Simulator 19insieme a 10 DLC di contenuti aggiuntivi, incluse le espansioni Alpine Farming e Platinum. La versione fisica della Premium Edition contiene inoltre un premium artbook, composto da 72 pagine.

L’Espansione Alpine Farming è ora disponibile per PC, Mac, PlayStation 4 e Xbox One, venduta singolarmente oppure come parte del Season Pass o della Premium Edition.

La Premium Edition di Farming Simulator 19 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One in versione fisica.