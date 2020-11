Nelle scorse ore è comparso su YouTube un primo video gameplay di Sam & Max: This Time It’s Virtual, un titolo in realtà virtuale pubblicato da HappyGiant. Sam & Max: This Time It’s Virtual vedrà i giocatori lavorare al fianco della celebre coppia di investigatori nella lotta al male nel consueto modo strambo di Sam & Max.

Sam & Max: This Time It’s Virtual arriverà sui visori VR nel corso del 2021.