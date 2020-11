Il cross-play sta per arrivare in Minecraft Dungeons

Attraverso il profilo Twitter di Minecraft Dungeons, il team di sviluppo del gioco ha annunciato che a partire dal 17 novembre sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows e Xbox One la possibilità di usufruire del cross-play che permetterà agli utenti di diverse piattaforme di sfidarsi tra loro.

Heroes, are you listening?!

Cross-platform play arrives on November 17 for Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows and Xbox One! It’s almost time to join forces – whatever platform you play on! pic.twitter.com/wDusUWYYOY

— Minecraft Dungeons (@dungeonsgame) November 11, 2020