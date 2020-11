L’invasione del Flagello di Shadowlands è disponibile

Dopo che Sylvanas Ventolesto ha spezzato l’Elmo del Dominio del Re dei Lich, l’implacabile Flagello ha iniziato a seminare distruzione per tutta Azeroth. Ora, i campioni dell’Orda e dell’Alleanza sono stati chiamati ad affrontare questa minaccia nel nostro nuovo evento pre-espansione, disponibile ora fino al lancio di Shadowlands il 24 novembre.

Questo evento in due parti incentrato sul Flagello è parte dell’aggiornamento pre-espansione introdotto il mese scorso e include:

Un nuovo sistema di progressione che consente ai giocatori di raggiungere il nuovo livello massimo di 50, che aumenterà a 60 con Shadowlands.

che consente ai giocatori di raggiungere il nuovo livello massimo di 50, che aumenterà a 60 con Shadowlands. L’ Isola dell’Esilio , una completa riprogettazione dell’esperienza per nuovi giocatori e di ritorno di WoW, con un’epica storia che introduce gli elementi base del gioco.

, una completa riprogettazione dell’esperienza per nuovi giocatori e di ritorno di WoW, con un’epica storia che introduce gli elementi base del gioco. Centinaia di nuove opzioni di personalizzazione dei personaggi.

Modifiche agli oggetti e alle loro statistiche per bilanciare il nuovo livello massimo.

La pagina YouTube di World of Warcraft contiene anche un filmato della storia dell’evento del Flagello, insieme a molti altri filmati, come il filmato della storia di Shadowlands e panoramiche epiche che offrono un assaggio delle ambientazioni e dei suoni delle nuove zone in arrivo su Shadowlands.