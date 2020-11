Medal of Honor: Above and Beyond celebra i veterani in “The Gallery”

Respawn Entertainment ha condiviso il nuovissimo trailer di Medal of Honor: Above and Beyond, puntando i riflettori sulla “Gallery” del gioco, una serie di interviste ai veterani sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale che aiutano i giocatori, che progrediscono nella campagna per single player, a contestualizzare il luogo e il tempo bellico. L’iconica funzione della Gallery presente nella prima edizione del videogioco è stata creata per celebrare gli eroi del mondo reale e le loro storie; Medal of Honor: Above and Beyond sfrutta l’innovativa tecnologia VR per mostrare questi potenti attimi della Seconda Guerra Mondiale attraverso una nuovissima esperienza immersiva.

Respawn sta riportando Medal of Honor: Above and Beyond alle radici del franchise e la Gallery immergerà in dettagli ancora più autentici e realistici i giocatori, che potranno rivivere la storia bellica attraverso un’incredibile esperienza di divertimento interattivo. La Gallery presenta interviste commoventi, storie raccontate dai veterani direttamente dalle località europee in cui si trovavano più di 75 anni fa e filmati immersivi in VR a 360° raffiguranti i luoghi chiave della Seconda Guerra Mondiale.

La Gallery comprende una coinvolgente e potente raccolta di brevi documentari diretti da Anthony Giacchino dove i protagonisti sono i veterani della Seconda Guerra Mondiale. COLETTE, un cortometraggio cinematografico, incentrato su un combattente della resistenza francese e creato appositamente per il gioco, ha vinto il premio come Best Short Documentary al Big Sky Documentary Film Festival di inizio anno.

Ognuno di questi potenti momenti è stato catturato utilizzando una tecnologia all’avanguardia in modo da preservare le storie per le generazioni future.

Per ulteriori informazioni sullo sviluppo dell’esperienza della Gallery di Medal of Honor: Above and Beyond, controlla il post del blog ufficiale, che descrive nel dettaglio la visione della Gallery del videogioco e non solo. Leggi anche il post del blog di Location Scouting che descrive nel dettaglio alcuni dei teatri più importanti della Seconda Guerra Mondiale