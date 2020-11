Neverwinter ora disponibile su Epic Games Store

Perfect World Entertainment e Cryptic Studios sono entusiasti di annunciare che Neverwinter , il MMORPG d’azione free-to-play ambientato nei Forgotten Realms, è ora disponibile su Epic Games Store.

A partire da oggi, milioni di utenti Epic Games possono esplorare il vasto mondo di Neverwinter e imbarcarsi in una fantastica avventura. Adesso è il momento perfetto per i nuovi avventurieri di tuffarsi in Neverwinter , dato che è stata appena pubblicata la quarta e ultima Pietra miliare per Neverwinter: La Cittadella redenta , un aggiornamento in più parti che è ora disponibile su Arc, Steam ed Epic Games Store. La Pietra miliare IV uscirà successivamente su Xbox One e PlayStation 4. La Pietra Miliare III , comunque, è ora a disposizione per i giocatori su console.