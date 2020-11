Fall Guys: Ultimate Knockout, un nuovo aggiornamento porta interessanti novità

Mediatronic ha annunciato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Fall Guys: Ultimate Knockout che porta con se interessanti novità, essendo una vera e propria season 2.5.

Tra le novità in arrivo c’è un nuovo Round e alcune variazioni, una nuova sfida chiamata Big Fans e presenta un percorso a ostacoli davvero ostico incentrato su ventole ed elementi rotanti, in cui restare in equilibrio è una prerogativa. Inoltre, è stato lanciato il Fall Guys Public Issue Tracker per lasciare feedback e ricevere notifiche sui problemi tecnici e le ultime novità.