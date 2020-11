Arriva la Premiere Edition di Google Stadia gratuita per gli abbonati YouTube Premium

Arriva in queste ore la notizia che la Premiere Edition di Google Stadia è disponibile gratuitamente per gli abbonati a YouTube Premium, ma solo per quelli che si sono iscritti al servizio prima del 6 novembre 2020… e l’offerta non è valida per l’Italia.

Chiunque abbia sottoscritto un abbonamento a YouTube Premium quindi, riceverà la Premiere Edition di Google Stadia, del valore di € 99.99, che comprende uno Stadia Controller e un Chromecast Ultra con cui poter giocare su tutti i dispositivi abilitati.

Mentre vi ricordiamo che l’offerta, purtroppo, non è disponibile sul territorio italiano, ne approfittiamo per dirvi che i giochi gratuiti di novembre 2020 per gli account Stadia Pro sono già disponibili.