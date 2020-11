Xbox Series X: Shuhei Yoshida mostra la sua su Twitter mentre Microsoft ricambierà il gesto

Arriva in queste ore un tweet di Shuhei Yoshida, il celebre executive Sony, in cui mostra la sua Xbox Series X esposta in bella vista sulla propria scrivania.

Questa foto ha scatenato una risposta immediata dall’account Xbox che, in maniera molto cordiale, ha risposto che uno spazio sulla loro scrivania sta aspettando la nuova console PlayStation 5. Yoshida ha pubblicato una foto molto personale, mostrando la console sulla propria scrivania, dimostrando di essere un giocatore appassionato mostrando la nuova console del colosso di Redmond accanto ad una PlayStation 4 Pro.

We'll be making space for a new friend of our own on Thursday! 💚💙

— Xbox (@Xbox) November 11, 2020