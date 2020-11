Call of Duty: Black Ops Cold War occuperà 190GB su Xbox Series X

Attraverso le pagine di Reddit è stata divulgata oggi la notizia circa le dimensioni del file di installazione su Xbox Series X/S.

Stando a quanto rilevato sembra che il titolo occuperà circa 187,9GB di spazio, più della metà dello spazio disponibile su Xbox Series S. Per fortuna gli utenti potranno decidere quali parti del gioco installare e se usufruire delle textures HD o del raytracing.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile tra il 13 novembre su PS4, Xbox One, PS5, Xbox One X/S e PC.