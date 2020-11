Secondo un articolo pubblicato recentemente sulle pagine di GamesRadar sembra che God of War su PlayStation 5 sfrutterà le caratteristiche di DualSense. Stando a quanto riportato dalla celeberrima testata, pare che il gioco farà uso del feedback aptico del pad, soprattutto quando Kratos userà il suo scudo o lancia l’ascia Leviatano.

Oltre a God of War anche The Last of Us Parte II sfrutterà tutte le peculiarità del nuovo pad di PlayStation 5.