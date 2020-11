L’attesa è finita! E’ l’inizio della Nona Gen

Con oggi si entra nel futuro del gaming e non possiamo che esserne felici! Oggi 10 Novembre esce in tutti negozi e store online le console di Microsoft ovvero Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che le due console sono diverse, Xbox Series X punta ad essere una console potente con 4K, Raytracing, 12 teraflops di potenza calcolo, SSD da 1 TB e il lettore Bluray al costo di 499€. Mentre Xbox Series S punta ad essere una console che permette ad accedere alla nuova gen con un prezzo di 299€ senza lettore dischi quindi solo titoli digitali, un SSD da 512 GB, risoluzione da 1440p 2K con Raytracing e 4 teraflops di potenza calcolo.

La vera punta di dimante di Microsoft sta nei suoi serivizi, grazie al Game Pass Ultimate al costo di 12€ al mese, oltre all’abbonamento Gold incluso avrete un parco titoli enorme; più di 100 titoli first party Microsoft incluse le future uscite dichiarate e anche i giochi del Ea Access.

In attesa di PS5 (la data di uscita in Europa è fissata per il 19 Novembre mentre per l’America il 12 Novembre) possiamo finalmente dire Benvenuta alla nuova Next Gen!

E voi che ne pensate cosa avete scelto per iniziare questa avventura? Intanto vi lascio qui sotto il Tweet di Xbox Italia