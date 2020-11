Devil May Cry V Special Edition da oggi su PlayStation 5 è Xbox Series X/S

È giunto il momento di buttarsi nella mischia! Devil May Cry™ 5 Special Edition è qui, con nuovissime funzionalità e con Vergil come personaggio giocabile. La versione digitale diDevil May Cry 5 Special Edition è disponibile da oggi su Xbox Series X|S, mentre arriverà il giorno del lancio della console su PlayStation® 5. La versione fisica per tutte le console sarà invece disponibile dal 1° dicembre 2020.

Devil May Cry 5 Special Edition alza la posta sull’azione elegante e pluripremiata con funzionalità di nuova generazione che migliorano la grafica, l’audio e le prestazioni. I giocatori possono abilitare frame rate fino a 120 fps, giocare con una straordinaria fedeltà 4K su console di supporto e combattere tra i riflessi realistici, le ombre e l’illuminazione vivida creati utilizzando la tecnologia ray tracing*. L’audio 3D migliorato aiuta i giocatori a mantenere il loro Smokin’ Sexy Style attraverso l’azione frenetica e mozzafiato, consentendo di ascoltare i movimenti dei nemici sopra, sotto e su qualsiasi lato del loro personaggio con precisione millimetrica. Devil May Cry 5 Special Edition include anche tutti i contenuti della Deluxe Edition e dell’EX Color Pack di Devil May Cry 5.

*Il ray tracing sarà disponibile come update del titolo scaricabile su Xbox Series X, ma Devil May Cry 5 Special Edition non supporterà il ray tracing su Xbox Series S.

La potenza delle console next-gen consente ai giocatori di sperimentare la sfida aggiuntiva della difficoltà Legendary Dark Knight, che aggiunge una quantità folle di nemici a ogni incontro e la maggiore velocità della modalità Turbo per le combo più eleganti. Inoltre, Devil May Cry 5 Special Editionintroduce Vergil come personaggio giocabile nell’ultimo capitolo della saga dei Figli di Sparda, consentendo ai giocatori di affrontare tutte le missioni di Devil May Cry 5 in modalità Vergil e la modalità sfida del Bloody Palace nei panni del famigerato Dark Slayer.

A partire dal 15 dicembre 2020 tutti i contenuti di Vergil saranno disponibili sotto forma di DLC per coloro che hanno acquistato Devil May Cry 5 per PlayStation®4, Xbox One e Steam.