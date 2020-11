Un nuovo trailer di XIII svela la modalità multiplayer

Microids e PlayMagic hanno annunciato che XIII sarà disponibile a partire da domani su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il nuovo trailer di lancio presenta nuovi dettagli sull’attesissima modalità multiplayer. La versione per Nintendo Switch arriverà nel 2021.

In questo remake del mitico cel-shaded FPS dle 2003, sarà possible calarsi ancora una volta nei panni di XIII, un uomo che ha perso la memorie e che sta cercando di fare luce sul suo passato e su uno dei più grandi complotti nella storia deli Stati Uniti. Sarà un’avventura misteriosa ed eccitante, che combina azione e destrezza lungo 34 livelli assolutamente fedeli al design originale. Da Brighton Beach alle basi militari fino al Grand Canyon, tutte le ambientazioni di XIII offrono un’esperienza di gioco davvero unica.

Grazie al moderno motore 3D, tutti gli elementi grafici del gioco si presentano rinnovati ma nel totale rispetto dell’iconico stile originakle in cel-shaded. Anche l’arsenale a disposizione di XIII è curato nei minimi dettagli, per soddisfare i giocatori più esigenti. Non solo: sarà possibile realizzare sfide multigiocatore in split screen, fino a 4 giocatori contemporaneamente.