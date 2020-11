EA Play disponibile per tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate

Electronic Arts Inc ha annunciato che da oggi, 10 novembre, il servizio di abbonamento a giochi EA Play sarà disponibile per tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi su Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One.

EA Play offre ai giocatori di più dai loro giochi preferiti. Hanno accesso illimitato a più di 60 dei giochi EA più famosi e amati, tra cui Star Wars Jedi: Fallen Order, che sarà aggiunto domani a The Play List. I membri ottengono sfide e ricompense nel gioco, contenuti speciali per soli membri, sconti e occasioni su giochi EA e contenuti scaricabili. Hanno accesso a versioni di prova fino a 10 ore di una selezione di nuovi giochi dalle serie più amate e da titoli di punta come Madden NFL 21, Star Wars: Squadrons e FIFA 21. Dal 15 dicembre, EA Play sarà disponibile su Xbox Game Pass per PC on Windows 10 tramite l’app Xbox per PC e l’app EA Desktop (beta), la nostra nuovissima piattaforma per PC.

A partire dal 10 novembre, i membri di Xbox Game Pass Ultimate potranno giocare a sette giochi EA sui loro dispositivi Android da cloud: The Sims 4, Madden NFL 20, Unravel 2, Dragon Age Inquisition, Mirror’s Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Il nostro lavoro con Xbox sulla tecnologia cloud è la chiave nel nostro impegno per abbattere le barriere di accessibilità, così da poter raggiungere i giocatori indipendentemente da dove stiano giocando.