Su Xbox Game Pass Ultimate si aggiunge Disney+

E’ disponibile da oggi per gli abbonati al Game Pass Ultimate 30 giorni di abbonamento gratuito a Disney+.

Questo grazie alla recente uscita della nuova stagione di Star Wars: The mandalorian 2 ma anche perché insieme al pass, come ricordiamo, sarà disponbile il parco giochi del Ea Access. E due giorni dopo l’uscita delle nuove console sarà disponibile nel pass Star Wars Jedi Fallen Order.

Che ne pensate? Intato vi lasciamo qui sotto il tweet con l’annuncio da parte del team Xbox.

Disney+@DisneyPlus (30 days) is coming to Xbox Game Pass Ultimate Perks today pic.twitter.com/yRiEbHPt1u

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) November 9, 2020