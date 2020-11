Razer Kaira Pro, ecco le cuffie definitive per Xbox e Cloud Gaming

Razer annuncia le Kaira Pro Designed for Xbox, cuffie gaming wireless ad alte prestazioni per Xbox Series X|S dotate delle più recenti tecnologie audio di Razer, che offrono un’esperienza di ascolto di livello superiore sulla prossima generazione di console Xbox. Sfruttando i driver da 50 mm TriForce Titanium e l’HyperClear Supercardioid Mic di Razer, con connettività Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro assicurano un audio straordinario e comunicazioni vocali chiare per i gamer su Xbox Series X|S e nel cloud.

Oggi è possibile accedere a oltre 100 titoli su console Xbox, PC e – con l’avvento del cloud gaming – sui dispositivi Android con un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Ma la mancanza di compatibilità multipiattaforma ha costretto i gamer a utilizzare cuffie differenti per giocare al medesimo gioco su dispositivi diversi, spesso compromettendo prestazioni e funzionalità. Con le Razer Kaira Pro, è possibile usare lo stesso device di alta qualità e ricco di funzionalità su Xbox Series X|S, PC e smartphone o tablet Android, godendosi un suono pieno e coinvolgente e comunicazioni senza interruzioni per un’esperienza di gioco perfetta, sia a casa che in viaggio.

“Ora che i gamer possono giocare ai loro giochi preferiti praticamente ovunque, l’esigenza di una cuffia ad alte prestazioni e multipiattaforma è più attuale che mai”, afferma Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer. “Con le Kaira Pro, offriamo un unico dispositivo per l’utilizzo a casa su Xbox Series X|S o PC, e per giocare in movimento su telefono o tablet Android. Accoppiando le Kaira Pro con Razer Kishi e Xbox Game Pass Ultimate, i gamer possono portare con sé tutta l’esperienza della console ovunque vadano”.

Mobile gaming su Xbox di prossima generazione

Le Kaira Pro sono progettate specificamente per una compatibilità multi-device, in grado di connettersi a una varietà di piattaforme e dispositivi. Utilizzando Xbox Wireless e Bluetooth 5.0, le Kaira Pro possono essere collegate alla nuova Xbox Series X|S senza necessità di un dongle, e ai PC con Windows 10, nonché ai telefoni o tablet Android via Bluetooth 5.0, consentendo ai gamer di portare le cuffie in tanti posti quanti sono i loro giochi.

Utilizzando un innovativo design a doppio microfono, le Kaira Pro sono dotate di un Razer HyperClear Supercardioid Mic removibile per una chat vocale cristallina. Quando si è in giro, può essere rimosso e un microfono mobile integrato, nascosto all’interno della cuffia, prende automaticamente il controllo della comunicazione vocale, mantenendo l’aspetto delle Kaira Pro pulito e leggero.

Alimentate da pluripremiata tecnologia audio

Le Kaira Pro portano le ultime novità della tecnologia audio di Razer su Xbox Series X|S. Utilizzando gli stessi driver da 50mm Razer TriForce Titanium che hanno debuttato nelle Razer BlackShark V2, le Kaira Pro offrono un audio ancora più pulito e chiaro, con frequenze alte, medie e basse calibrate individualmente per alti più nitidi, una ricca gamma media e bassi potenti, garantendo un’esperienza audio coinvolgente. Tramite il pulsante di preset dell’equalizzatore, i gamer su Xbox possono scegliere tra quattro pre-configurazioni, come per esempio la modalità FPS, per potenziare suoni di gioco quali i passi degli avversari, o selezionare la modalità Bass per un audio più potente e in piena espansione.

Dotate del Razer HyperClear Supercardioid Mic, le Razer Kaira Pro offrono comunicazioni vocali estremamente chiare, anche nel pieno della battaglia. Con un più efficace isolamento della voce che esclude gran parte dei rumori ambientali dal retro e dai lati, una maggiore sensibilità per una migliore risposta alle basse frequenze e un alloggiamento ottimizzato per un livello più elevato di chiarezza e rilevamento della voce, i tuoi compagni di squadra sono sicuri di sentire ogni tua parola.

Più confort sul divano e in movimento

Progettate per lunghe sessioni di gioco, le Kaira Pro utilizzano memory foam ultra-morbida e traspirante, con cuscinetti auricolari progettati per ridurre al minimo l’accumulo di calore e la traspirazione. Un archetto morbido e ben imbottito su una leggera struttura in acciaio inossidabile assicura un design flessibile ed estremamente resistente.

Le Kaira Pro Designed for Xbox sono la soluzione audio definitiva per il gaming su Xbox di nuova generazione. Sia che si giochi ai propri titoli preferiti su Xbox Series X|S o si opti per il cloud gaming su dispositivi Android con Xbox Game Pass Ultimate, le Kaira Pro offrono un’esperienza audio di alta qualità e una comunicazione in chat cristallina in qualsiasi situazione.

Kaira Designed for Xbox: audio da competizione per console

Razer annuncia inoltre le Kaira Designed for Xbox, cuffie pensate per Xbox Series X|S, che fanno proprie molte delle caratteristiche all’avanguardia disponibili sulle Kaira Pro, ma rivolte ai puristi della console. Le Kaira utilizzano gli stessi driver da 50mm Razer TriForce Titanium delle Kaira Pro per un audio incredibilmente coinvolgente, e il medesimo Razer HyperClear Cardioid Mic, questa volta su un boom non removibile, per comunicazioni vocali chiare. La connettività Xbox Wireless assicura continuità di prestazioni e bassa latenza, mentre un archetto imbottito con morbidi cuscinetti auricolari traspiranti garantisce il massimo comfort durante il gioco.

Le cuffie sono disponibili i due versioni, le Kaira Pro al costo di €169,99 e le Kaira a €119,99. Per maggiori informazioni sulle Kaira Pro: https://www2.razer.com/it-it/gaming-audio/razer-kaira-pro