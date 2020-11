Mass Effect: un nuovo capitolo è in lavorazione

Attraverso un lungo post sulle pagine del suo blog ufficiale, BioWare ha annunciato ufficialmente che i lavori su di un nuovo capitolo della serie Mass Effect sono iniziati, ma per scoprire qualcosa di più sul gioco bisognerà aspettare un po’ di tempo.

Nel frattempo qui a BioWare, un team di veterani ha lavorato duramente per immaginare il prossimo capitolo dell’universo di Mass Effect. Siamo nelle prime fasi del progetto e non possiamo ancora dire altro, ma non vediamo l’ora di condividere la nostra visione su dove andremo dopo.