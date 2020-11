Il publisher strategico Kalypso Media ha oggi annunciato che Tropico 6 – Nintendo Switch™ Edition è ora disponible. Annunciato settimana scorsa, durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Tropico 6 – Nintendo Switch™ Edition porta l’amato dictator sim sulla famiglia di console Nintendo Switch per la prima volta nella storia della serie.

Ottimizzato per giocare in casa o fuori da essa, Tropico 6 – Nintendo Switch™ Edition include tutti i contenuti di gioco originali di Tropico 6 e aggiornamenti gratuiti, oltre a un nuovissimo palace design, l’affascinante accessorio Flamingo Pond e un abito turistico per El Presidente – perfetto per tenere d’occhio gli altri tropicani.