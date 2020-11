Sold Out e No More Robots hanno annunciato che il biking game sul downhill estremo, Descenders, è ora disponibile in versione fisica e digitale per Nintendo Switch.

Descenders è il freeride sul downhill estremo per l’era moderna, con mondi generati proceduralmente, dove gli errori hanno conseguenze reali. In Descenders sarà possibile personalizzare il tuo pilota in un sistema di rep online completamente funzionante che ti consente di mostrare il tuo valore e guadagnare nuovi veicoli e thread.