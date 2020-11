Nel corso di una recente call con gli investitori, Electronic Arts ha annunciato che Battlefield 6 e che DICE sia a lavoro su di un titolo con “dimensioni mai viste prima”.

Electronic Arts ha inoltre dichiarato che ci sono dei play test hands on in corso internamente e il team ha ricevuto dei feedback molto positivi sul titolo. Stando a quanto rivelato, inoltre, pare che il titolo sarà pronto per le vacanze natalizie del 2021 e che ne sapremo di più nel corso della primavera.