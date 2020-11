Altro rinvio per Kerbal Space Program 2

Il 2021 non sarà l’anno di Kerbal Space Program 2. Nate Simpson, Creative Director del gioco, si è scusato con la community annunciando che – appunto – l’uscita del gioco subirà un ulteriore ritardo. Il primo annuncio della nuova avventura Sci-Fi parlava di un’uscita fissata per la fine del 2020, tuttavia era poi arrivato un primo posticipo che aveva fissato l’uscita appunto per il prossimo anno.

L’avventura spaziale però non vedrà la luce nemmeno nel 2021. Gli sviluppatori stanno cercando di mettere la qualità del prodotto al primo posto e di creare un prodotto che possa avere una longevità pluriennale, garantendo così la miglior esperienza di gioco possibile a tutti i videogiocatori.

Simpson ha garantito che i progressi fatti sono stati notevoli e che molto presto i fan avranno modo di prendere visione delle prime novità. Non è però chiaro in che finestra temporale del 2022 il gioco arriverà sulle console dei videogiocatori. Ciò che è invece abbastanza plausibile, considerando appunto anche il nuovo rinvio, è la possibilità di vedere Kerbal Space Program 2 anche su Playstation 5 e Xbox Series X.