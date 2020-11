Destruction AllStar: ecco perché viene regalato con il PlayStation Plus

Sony ha pubblicato in queste ore un nuovo video per Destruction All Stars, uno dei nuovi titoli per PlayStation 5, che fa capire come mai verrà regalato con il PlayStation Plus, il servizio in abbonamento per tutte le console di casa Sony.

Grazie al filmato che ne mostra il gameplay davvero dinamico e adrenalinico, e che potrete vedere in calce alla notizia, venderlo a € 80 sarebbe un ostacolo non indifferente per molti giocatori rischiando di frenare il successo che potrebbe avere il titolo.

Siete d’accordo su questa decisione? Scriveteci la vostra opinione nei commenti.