Sony ha confermato a The Verge che la nuova arrivata PlayStation 5 non supporterà nessun SSD aggiuntivo al lancio.

Questa informazione era già stata annunciata da Mark Cerny durante la presentazione della console, il cui slot di espansione sarà disabilitato finché non verrà rilasciato un nuovo aggiornamento del firmware che ne sbloccherà le capacità, che non ha ancora una data di rilascio.

Nonostante qualche produttore ha già sviluppato un SSD compatibile e in linea con le caratteristiche della nuova console, Sony non ha ancora confermato e fatto sapere quali di loro potrà essere usato senza problemi, non avendo ancora fatto i dovuti test d’uso.