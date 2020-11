Godfall sarà una esclusiva per PlayStation 5 fino al 2021

Godfall, annunciato inizialmente come una esclusiva per PlayStation 5, approderà dal 21 maggio 2021 anche su Xbox Series X/S; a dare la notizia è il team di sviluppo del gioco che ha approfittato dell’occasione anche per pubblicare un nuovo trailer del titolo. Vi ricordiamo inoltre che, entro la fine dell’anno, Godfall sarà disponibile anche su PC.