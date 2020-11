A partire dal 10 novembre, tutti i membri EA Play potranno vivere l’esperienza di un viaggio Jedi per tutto il tempo che vogliono, dal momento che Star Wars Jedi: Fallen Order entra a far parte di The Play List (ex The Vault su EA/Origin Access).

Il 24 novembre, Star Wars Jedi: Fallen Order sarà inoltre il primo gioco EA lanciato su Stadia. Ora i fan di Star Wars avranno ancora più modi di vivere questa avventura d’azione e narrativa.