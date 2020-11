Sea of Thieves sarà ottimizzato su Xbox Series X/S

Secondo un recente articolo comparso sulle pagine di VG247.com, pare che Sea of Thieves riceverà un corposo aggiornamento su Xbox Series S/X che apporterà numerosi miglioramenti. Secondo la suddetta rivista, infatti, pare che il gioco raggiungerà i 60 frames per secondo stabili in 4K su Xbox Series X, mentre su Xbox Series S il titolo avrà sempre i 60 frames per secondo in 1080P.

La versione ottimizzata di Sea of Thieves sarà disponibile su Games Pass e attraverso un aggiornamento per coloro che sono in possesso della edizione fisica del titolo.