Svelato il “peso” di Call of Duty: Black Ops Cold War su PC e console

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty: Black Ops Cold War su PC e console, Activision e Treyarch hanno rivelato al pubblico quanto quanto spazio sarà necessario sugli hard disk di PC e console per poter installare il gioco.

Su PlayStation 4 il titolo occuperà 95 GB, mentre su PlayStation 5 133 GB; su console Microsoft, nello specifico, Xbox One il gioco richiederà 93GB di spazio liberi mentre su Xbox Series X/S serviranno 136GB. Su PC il gioco invece sarà un po’ più ingombrante, con 35GB necessari per il comparto multigiocatore, 82GB per il gioco completo e 125GB per il gioco completo con impostazioni ULTRA.