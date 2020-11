Dontnod Entertainment: oltre Twin Mirror ci sono altri 5 progetti

Oskar Guilbert, il CEO di Dontnod Entertainment, ha affermato in queste ore che oltre Twin Mirror, l’ultimo gioco sviluppato dallo studio in uscita a dicembre 2020, ci sono altri 5 giochi in produzione al momento.

Dopo aver rilasciato la serie di Life is Strange e Tell Me Why, che hanno ottenuto un grande successo, stanno sviluppando a pieno regime e il loro organico sta crescendo di recente. Purtroppo però, per il momento, non si conosce nemmeno uno dei cinque titoli misteriosi quindi restate con noi per essere sempre aggiornati.