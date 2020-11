Black Desert Prestige Edition arriva negli store il 6 Novembre

Black Desert, l’acclamato MMORPG di Pearl Abyss, arriverà presso store selezionati venerdì 6 novembre per PlayStation 4 e per Xbox One X. Il gioco è compatibile anche con la prossima generazione di console.

Invitando tutti i giocatori a unirsi a uno degli MMO più innovativi degli ultimi anni, la Black Desert Prestige Edition include tonnellate di contenuti bonus digitali del valore di oltre 140$! Sia i nuovi giocatori che quelli attuali possono ricevere oggetti da collezione unici come l’esclusivo Black Leopard, l’edizione offre vari contenuti a supporto dei nuovi giocatori che fanno i loro primi passi nel gioco.