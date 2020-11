Leisure Suit Larry pronto a tornare su console

Il publisher Assemble Entertainment (Endzone – A World Apart) e lo sviluppatore CrazyBunch hanno annunciato che la leggendaria avventura punta & clicca, ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Dopo un lancio di successo su PC tramite Steam (85%) e GOG (4.1), la nuova avventura di Larry arriverà nella Primavera 2021 per le console dell’attuale generazione.

La versione console sarà disponibile anche in digitale tramite il PSN Store, Microsoft Store e Nintendo eShop, mentre Koch Media e Assemble Entertainment collaboreranno per portare ‘Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice‘ in edizione fisica su PlayStation 4 e Nintendo Switch.