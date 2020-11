BlizzCon Online 2021: J. Allen Brack annuncia che sarà gratis per tutti

Arriva con un video sull’account ufficiale YouTube la notizia riguardante l’edizione 2021 della BlizzCon Online, l’evento ufficiale di Blizzard Entertainment.

L’annuncio è stato fatto da J. Allen Brack in persona che ha riferito a tutti i fan che questa edizione dell’evento sarà completamente gratuita per tutti, senza l’acquisto di biglietti. A causa della pandemia di Covid-19 l’evento si svolgerà totalmente online e per l’occasione la Blizzard ha ben pensato di non appesantire la situazione, anche se non ha specificato che fine faranno le classiche ricompense legate all’acquisto di biglietti.

Vogliamo ricordarvi che l’evento si svolgerà il 19 febbraio 2021 e il 20 febbraio 2021.