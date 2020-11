Il Game Director di Moon Studios, Thomas Mahler, ha annunciato oggi che Ori and the Will of the Wisps supporterà su Xbox Series X una modalità grafica potenziata che permetterà al titolo di raggiungere una risoluzione grafica a 6K.

Stando a quanto rivelato da Mahler sul forum di ResetEra, Ori and the Will of the Wisps effettuerà il rendering del gioco alla risoluzione di 6K con supersampling fino ai 4K.