la Leggenda di Olympus arriva in Apex Legends Stagione 7

Con Apex Legends Stagione 7 – Ascensione in arrivo questa settimana (4 novembre), Respawn porta energia alla competizione con Horizon, la nuova Leggenda. Horizon, dopo aver creduto di essersi persa negli abissi dello spazio, è tornata per diventare la Leggenda di Olympus: si ritrova a casa, ma è persa nel tempo mentre lotta per tornare da suo figlio. Una dimensione completamente nuova arriva nel videogioco, grazie alle abilità di Horizon, esperta di campi gravitazionali.

Usando la sua tattica Repulsion Star per un potente sollevamento gravitazionale, le abilità di Horizon danno alle squadre un notevole vantaggio durante la battaglia; la sua speciale tuta spaziale consente ai giocatori manovre a mezz’aria e la creazione di un atterraggio soft, per un volo senza interruzioni. Perfezionato nelle profondità dello spazio, il suo compagno robotico e alleato N.E.W.T. permette ai giocatori di creare un micro buco nero per tirare fuori le squadre dal nascondiglio e trattenerle per ucciderle.

Apex Legends Season 7 – Ascensione verrà lanciato mercoledì 4 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Origin.