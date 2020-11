Fortnite pronto ad aggiornarsi per supportare PlayStation 5 e Xbox Series X/S

Nel corso del pomeriggio Epic Games ha annunciato l’arrivo di un aggiornamento gratuito di Fornite Capitolo 2 che darà alle console di nuova generazione la possibilità di mostrare i propri “muscoli”.

L’aggiornamento in questione, che sarà in roll out a partire dal 12 novembre 2020, darà ai possessori di Xbox Series X e PlayStation 5 la possibilità di usufruire di una risoluzione grafica in 4K con 60 fotogrammi per secondo (anche in modalità a schermo condiviso); i possessori di Xbox Series S, invece, godranno di una risoluzione a 1080p sempre con 60 fotogrammi al secondo.

Epic Games ha inoltre rivelato che la versione del gioco per PlayStation 5 godrà di alcune funzioni esclusive grazie alle caratteristiche del DualSense che permetterà un utilizzo più immersivo e divertente delle diverse armi.