Tempi di caricamento istantanei di The Witcher 3 Wild Hunt su Xbox Series X

A pochi giorni dal lancio di Xbox Series X/S sul mercato, iniziano a trapelare sulla rete degli interessanti test da parte di coloro che già posseggono la console ammiraglia Microsoft. In uno degli ultimi test, alcuni giocatori hanno provato che i tempi di cariamento di The Witcher 3 Wild Hunt sono diventati istantanei su Xbox Series X, grazie soprattutto ai tempi di caricamento istantanei grazie al velocissimo SSD di cui è fornita la console che garantisce una velocità di lettura pari a 2,4 GB/s.

Nel video che potete vedere nel tweet sottostante, il tempo di viaggio rapido in The Witcher 3 Wild Hunt è di circa 2 secondi senza dare tempo alla schermata di caricamento di apparire a schermo.

On #Xbox Series X, even without optimization, fast travel in The Witcher 3 is FAST. pic.twitter.com/mc4vEBjVd6

— Xbox News (@_XboxNews) November 2, 2020