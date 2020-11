Ratchet & Clank: Rift Apart non arriverà su PlayStation 4

Come molti di voi probabilmente ricorderanno, nel corso dell’evento del lancio di PlayStation 5, Sony aveva annunciato la disponibilità su PlayStation 4 di molti titoli in arrivo su PlayStation 5.

Nel corso della giornata di oggi Insomniac Games ha confermato che Ratchet & Clank: Rift Apart non sarà disponibile su PlayStation 4 ma il titolo sarà destinato esclusivamente alla nuova console Sony.

@insomniacgames Hey guys, I'm not sure if you've already announced this but I was curious. Will R&C Rift Apart be coming to PS4 as well or just the PS5?

— MC DC (Sidharth) (@Spidey889) November 2, 2020