Alcuni titoli di Ubisoft non saranno compatibili con PlayStation 5

Ubisoft ha rivelato oggi che alcuni titoli per PlayStation 4 non saranno compatibili con PlayStation 5 e la maggior parte di essi appartengono alla serie Assassin’s Creed. Sebbene si tratti perlopiù di spin-off dedicati alla suddetta serie, è abbastanza sorprendente il fatto che uno dei capitoli più interessanti (ma allo stesso tempo controversi) della serie, ossia Assassin’s Creed Syndacate, non sia compatibile.

Ecco la lista completa dei titoli in questione: