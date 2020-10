Sony ha pubblicato l’elenco di tutti i giochi PlayStation 4 che entreranno a far parte del catalogo PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming che ormai ben conosciamo. Ecco l’elenco completo:

F1 2020;

Injustice 2;

Kingdom Come: Deliverance;

My Time at Portia;

Rage 2;

Warhammer: Vermintide 2.

Vi piacciono i titoli scelti? Fatecelo sapere con un commento!