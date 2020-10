Microsoft ha annunciato che il 10 novembre 2020 verrà trasmesso un live streaming globale per celebrare l’uscita delle due nuove console Xbox Series X e Xbox Series S.

Tutti i fan del colosso di Redmond sono invitati a connettersi per le ore 20:00 italiane su YouTube, Twitch e Facebook per sessioni di gioco con sviluppatori, interviste e tante altre chicche, ma è stato specificato che non ci saranno annunci.

