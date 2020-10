Aperto il sito teaser di FINAL FANTASY XVI

Square Enix Ltd. ha lanciato oggi il sito teaser del nuovo capitolo principale della serie FINAL FANTASY, FINAL FANTASY XVI. Il sito mostra l’illustrazione chiave dell’innovativo GDR d’azione, che ritrae il protagonista Clive Rosfield, più una serie di illustrazioni dei personaggi e vignette che accennano ai legami che li uniscono. Il sito offre anche un approfondimento sull’ambientazione di FINAL FANTASY XVI, il complesso reame di Valisthea, una terra benedetta dalla luce di torreggianti montagne cristalline note come Cristalli Madre.

Illustrazione – Clive Rosfield, protagonista di FINAL FANTASY XVI, incamminatosi su un oscuro e tortuoso cammino in cerca di vendetta

FINAL FANTASY XVI porta i giocatori in un mondo dove le potenti e letali creature note come Eikon risiedono negli Araldi, uomini e donne capaci di attingere al loro terribile potere. La storia si sviluppa intorno a Clive Rosfield, un giovane studente dell’arte della spada chiamato Primo Scudo di Rosaria e incaricato di proteggere suo fratello minore Joshua, Araldo della Fenice. Eventi imprevisti porteranno Clive su un oscuro e pericoloso sentiero alla ricerca della vendetta. Per ulteriori informazioni sul mondo e sui personaggi di FINAL FANTASY XVI, visitate il sito teaser ufficiale su http://eu.finalfantasyxvi.com