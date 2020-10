Un nuovo pesante aggiornamento per Days Gone

Ben Studio ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento di Days Gone che occuperà ben 25Gb. Stando a quanto rivelato da Sony l’aggiornamento in questione, che porta il titolo alla versione 1.70, è volto a migliorare l’esperienza di gioco su PlayStation 5 oltre, ovviamente, a risolvere alcuni problemi tecnici come i noti cali di framerate di cui il titolo soffriva.