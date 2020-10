Temtem arriva su PlayStation 5, ecco quando

Temtem farà il suo debutto in esclusiva console su PlayStation 5, anche se non è specificato se temporale o meno.

Tramite il rilascio di un trailer ufficiale, Temtem annuncia che dall’8 dicembre 2020 sarà in accesso anticipato in cross-play con la versione PC. Ecco qualche informazione per chi non conosce questo titolo:

Il mondo di Temtem è suddiviso in sei isole principali. All’inizio dell’accesso anticipato, i giocatori potranno accedere a quattro isole. La campagna principale di Temtem ti porterà a esplorare queste isole in un viaggio di oltre 30 ore, in cui potrai catturare più di 100 Tem unici!

L’intera campagna può essere giocata in modalità cooperativa e, poiché Temtem è un universo sempre online, incontrerai altri giocatori con cui combattere, scambiare contenuti o semplicemente fare due chiacchiere per conoscere altri domatori di Temtem come te.

È già possibile pre-ordinare Temtem oggi stesso a un prezzo scontato e ricevere un titolo di gioco esclusivo, avatar per PSN e l’accesso anticipato fin dall’8 dicembre 2020.