Durante un podcast su Dropped Frames, Phil Spencer ha ribadito che Xbox Game Pass non subirà aumenti di prezzo.

Dopo gli ultimi risultati positivi del resoconto finanziario di Microsoft, Phil ha tolto ogni dubbio sulle discussioni che sono in corso su internet in cui si preoccupano dei conti della casa di Redmond, anche se l’abbonamento Game Pass per PC è passato da € 4.99 a € 9.99.