Svelati i titoli gratuiti di novembre per gli abbonati a PlayStation Plus

Sony ha svelato oggi i titoli che saranno disponibili a partire dal 3 novembre 2020 per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. A partire da quel giorno sarà possibile scaricare i seguenti titoli:

Middle-Earth: Shadow of War (PS4)

• Hollow Knight: Voidheart Edition (PS4)

• Bugsnax (PS5)

Bugsnax è il primo dei titoli gratuiti pensato per funzionare sulla nuova console Sony e pertanto sarà possibile riscattarlo su PlayStation 5 dal 19 novembre.

Starting Tuesday, PS Plus members can download Middle-earth: Shadow of War and Hollow Knight: Voidheart Edition for PS4: https://t.co/fYQeDxYslr

Plus, a bonus PS5 game in November… pic.twitter.com/NqsMTi1AIZ

— PlayStation (@PlayStation) October 28, 2020