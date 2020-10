Tropico 6 In arrivo su Switch

Il publisher Kalypso Media ha oggi annunciato che i fan di Tropico 6 presto saranno in grado di governare ovunque quando il gioco farà il suo debutto su Nintendo Switch il 6 novembre. Un trailer con la data d’uscita di Tropico 6 – Nintendo Switch Edition è disponibile qui: https://youtu.be/uAgsYj-3X9I

Ottimizzato per giocare in casa o fuori da essa, Tropico 6 – Nintendo Switch Edition include tutti i contenuti di gioco originali di Tropico 6 e aggiornamenti gratuiti, oltre a un nuovissimo palace design, l’affascinante accessorio Flamingo Pond e un abito turistico per El Presidente – perfetto per tenere d’occhio gli altri tropicani.

Tropico 6 – Nintendo Switch Edition sarà disponibile su Nintendo Switch il 6 novembre ed ora possibile effettuare il pre-order sul Nintendo eShop.