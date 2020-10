The Pathless su Playstation 5 dall’8 dicembre

Annapurna Interactive e Gian Squid si uniscono ad iam8bit per lanciare la versione day one edition di The Pathless per Playstation 5, l’8 dicembre. La day one edition sarà disponibile per il preordine a partire da oggi

Amanda White e Jon M. Gibson, co-owners e co-creative directors di iam8bit commentano: “Siamo entusiasti di produrre la prima edizione fisica su Playstation 5 di Annapurna Interactive e Gian Squid”

La day one edition di The Pathless per Playstation 5 contiene:

• Il gioco in edizione fisica

• Un set di 6 cartoline con disegni del gioco

Sviluppato dal pluripremiato team che sta dietro a ABZÛ, The Pathless vede i giocatori assumere il ruolo di cacciatrice, una maestra del tiro con l’arco che si reca su un’isola mistica per dissipare una maledizione delle tenebre che attanaglia il mondo. La cacciatrice dovrà cementare il rapporto con un’aquila per cacciare gli spiriti corrotti, facendo attenzione a non diventare la preda. I giocatori esploreranno foreste nebbiose piene di segreti, risolveranno enigmi in antiche rovine e saranno messi alla prova in epiche battaglie. Il legame tra il cacciatore e l’aquila e il destino del mondo sono in bilico.